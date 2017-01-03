الأمم المتحدة: 6878 قتيلاً و12388 جريحًا من المدنيين حصيلة 2016 بالعراق

بغداد أ ش أ

سجلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مقتلِ 386 مدنيًا عراقيًا وإصابة 1066 آخرين نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التى وقعت فى البلاد خلال شهر ديسمبر الماضى .. وأشارت إلى أن محافظة نينوى هى الأكثر تضررًا وهى المرة الأولى التى تتراجع بغداد للمركز الثاني.

وأشارت البعثة الدولية إلى أن عام 2016 سجل عددًا كليًا للضحايا المدنيين بلغ 19266 شخصًا، بينهم 6878 قتيلاً ، و12388 جريحًا .. ولا تضم هذه الإحصائية عدد الضحايا المدنيين فى الأنبار فى أشهر مايو ويوليو وأغسطس وديسمبر.

وذكر بيان صحفى للبعثة، مساء اليوم الاثنين تلقت (أ ش أ) نسخة منه، أن عدد القتلى والمصابين المدنيين ليس من بينهم أفراد من الشرطة العراقية.. ووفقاً للاحصاءات كانت محافظة نينوى هى الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 719 شخصاً بينهم 208 قتلى و511 جريحاً، تلتها بغداد التى سقط فيها 109 قتلى و 523 جريحاً، ثم كركوك التى لقى فيها 64 شخصاً مصرعهم وأصيب 27 آخرون .. ولم يتسن للبعثة الحصول على حصيلة الضحايا المدنيين من مديرية صحة الأنبار.

وقال رئيس بعثة (يونامي) يان كوبيش: إنه على الرغم من سقوط عدد أقل من الضحايا فى شهر ديسمبر عما شهدته الأشهر السابقة، إلا أننا نلحظ زيادة فى التفجيرات الإرهابية نهاية شهر ديسمبر خلال الأيام القليلة الماضية مستهدفة المدنيين.

وأضاف: أنه مما لا شك فيه أن ما يحدث هو محاولة من تنظيم (داعش) الإرهابى لصرف الأنظار عن الخسائر التى منى بها فى الموصل ومحافظة نينوى.. ومن المؤسف أن المدنيين الأبرياء هم من يدفع الثمن.