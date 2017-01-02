مقتل طفلين وإصابة أثنين فى حريق بـ «مرسى مطروح»

لقى طفلان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران باختناق، جميعهم إخوة، إثر حريق اندلع فى شقتهم، بمنطقة العزبة السودانية فى مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذى استمر أكثر من ساعتين.

وكانت إدارة الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا بالحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وإخماد الحريق، ومنع امتداده لباقى وحدات المبنى، ونقل جثتى الطفلين للمستشفى فى حالة تفحم، بينما تمكن أهل الأطفال من إنقاذ طفلين آخرين، وتم نقلهما للمستشفى العام لإصابتهما بحالة اختناق، وذلك قبل وصول قوات الحماية المدنية، وتُجرى الأجهزة الأمنية المعنية حاليًا، المعاينات وتجمع المعلومات والتحريات، لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.