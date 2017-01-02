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الدولار يسجل 18.43 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

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الدولار يسجل 18.43 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم الدولار يسجل 18.43 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

أرشيفية

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.1026 جنيه للشراء، و 18.4394 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.9534 جنيه للشراء و 19.3135 للبيع.

ووفقًا لمتوسط البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.2553 جنيه للشراء، و 22.6750 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 17.6973 جنيه للشراء، و 18.0319 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.4143 جنيه للشراء و 15.7052 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6058 جنيه للشراء و 2.6558 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8261 جنيه للشراء، و 4.9164 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.1143 جنيه للشراء، و 60.2734 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9286 جنيه للشراء و 5.0204 جنيه للبيع.

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