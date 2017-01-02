الدولار يسجل 18.43 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.1026 جنيه للشراء، و 18.4394 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.9534 جنيه للشراء و 19.3135 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.2553 جنيه للشراء، و 22.6750 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 17.6973 جنيه للشراء، و 18.0319 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.4143 جنيه للشراء و 15.7052 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6058 جنيه للشراء و 2.6558 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8261 جنيه للشراء، و 4.9164 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.1143 جنيه للشراء، و 60.2734 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9286 جنيه للشراء و 5.0204 جنيه للبيع.