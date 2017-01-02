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البابا تواضروس يستقبل وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة للتهنئة بعيد الميلاد

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البابا تواضروس يستقبل وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة للتهنئة بعيد الميلاد البابا تواضروس يستقبل وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة للتهنئة بعيد الميلاد

جانب من الزيارة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدًا من قيادات القوات المسلحة برئاسة الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للتهئنة بعيد الميلاد المجيد.

ورافق الفريق أول صدقى صبحى فى الزيارة، الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وهم: الفريق يونس المصرى، واللواء بحرى أركان حرب أحمد خالد حسن، واللواء أركان حرب أيمن عامر، واللواء أركان حرب محمد مصرى، واللواء أركان حرب على فهمى محمد، واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر واللواء محسن عبد النبى.

 

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