حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017

برج العقرب

مهنياً: حاول أن تتممّ واجباتك إزاء بعض الزبائن أو الأطراف أو المؤسسات أو الموظفين بإتقان، ولا تؤجل شيئاً لأنّ العيون تسلط عليك وتراقب ما تفعل

عاطفياً: تفضل الابتعاد عن صخب الحياة الاجتماعية والاكتفاء ببعض الأصدقاء المقربين منك لثقتك بهم وبما يقدمونه لك من نصائح واهتمام

صحياً: خصص اوقاتاً للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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