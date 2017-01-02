"رى الداخلة" تناقش مطالب مزارعى مركز بلاط وآليات طرح أبار سطحية للشباب

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

عقدت رئاسة مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد مؤتمرا شعبيا بالتعاون مع الادارة العامة لرى الداخلة بحضور المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط والمهندس منصور إبراهيم مدير عام إدارة رى الداخلة وعدد من قيادات الري وهندسة الميكانيكا في المحافظة والمركز للرد على تساؤلات المزارعين وآليات طرح 50 بئرا سطحية تمت الموافقة عليها من وزارة الري بواقع 35 بئر للداخلة و15 بئر لبلاط .

وقال المهندس منصور إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية والري بالداخلة إن المحافظة تعول على المياه الجوفية فى الداخلة وبلاط على الأخص حيث يشهد الخزان الجوفي استقرارا فى منسوبه بصورة آمنه مؤكدا على أهمية دور روابط الآبار المسئولة عن تشغيل الأبار باعتبارها همزة الوصل بين المزارع والمسئول.

وأضاف إبراهيم ان قطاع الرى بالداخلة نجحت فى تطبيق تجربة التشغيل الذاتى لكهرباء الادارة بنظام الطاقة الشمسية واتجهت لتطبيق التجربة على مستوى الأبار الزراعية بصورة كبيرة وهى التجربة التى ستحقق طفرة كبيرة فى آليات تشغيل الأبار بتلك الطريقة تحت اشراف المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الرى بالمحافظة.