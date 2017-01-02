سميح ساويرس لـ"خالد صلاح": المؤتمر الاقتصادى لو اتعمل النهاردة ينجح 100%

كتب رامى المصرى

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن توقيت المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه العاهل السعودى الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2015، لمساعدة مصر فى تجاوز أزمتها الاقتصادية عقب التغييرات السياسية المتعاقبة التى مرت بها، لم يكن سليماً، لافتاً إلى أنه طالب بتأجيله أكثر من مره قبل انعقاده.

وأوضح ساويرس، خلال حواره مع الإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، ببرنامجه "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية النهار One، أنه كان على الدولة المصرية الانتهاء أولا من ملف العقود والقضايا المتعلقة، وتثبيت سعر الدولار، قبل عقد المؤتمر الاقتصادى حتى تنجح فى جذب الاستثمار، خاصة بعد فترة الثورة.

وأكد رجل الأعمال أنه لو تم عقد مؤتمر اقتصادى جديد بعد إزالة آثار الثورة سيلقى إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين الأجانب، نظراً لتحديد سعر الدولار واستقرار الأوضاع بالدولة، قائلاً:"المؤتمر الاقتصادى لو اتعمل النهاردة ينجح 100%".