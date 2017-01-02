لهذا السبب تراهن القناة الثانية على ابتسام تسكت في رمضان

نفى هشام الجباري أن تكون لجنة قراءة وانتقاء دراما رمضان 2017 القناة الثانية تساهلت في مناقشة وتقييم فيلمه التلفزيوني (ألو ابتسام) الذي تلعب المطربة ابتسام تسكت أحد أدواره البطولية.

وقال هشام في حديثه لـ "سيدتي-نت" أن لجنة الانتقاء ناقشت مع فرق عمل فكرة الفيلم، والسيناريو والأحداث واقتنعت بأهمية القصة ، وعند مناقشة الكاستينغ أثنت على الشركة المنتجة (سبكتوب) اختيارها للممثلين الذين وقع عليهم الاختيار لتشخيص أحداث الفيلم ومن ضمنهم المطربة ابتسام تسكت التي اقتنع بأدائها.

وأضاف هشام بأن القناة الثانية لم تتدخل في الكاستينغ، ولا في اختيار الفنانة ابتسام تسكت التي ادعى البعض بأن القناة هي التي اختارتها للرفع من نسبة المشاهدة بالنظر لجمهور الفنانة تسكت الذي سيقبل بالتأكيد على متابعة فنانته المفضلة كممثلة هذه المرة على شاشة رمضان، وحتى إذا ما افترضنا يؤكد هشام بقوله أن اختيار ابتسام روعي فيه هذا الجانب من طرف القناة الثانية فإنه لا عيب في ذلك لأن المهم هو أن يكون المنتوج الدرامي مقنعاً للمشاهد.

ويذكر أن أحداث فيلم "آلو ابتسام" لمخرجه هشام الجباري تدور أحداثه حول منشطة إذاعية تلعب دورها ابتسام تسكت ضمن الشريط التلفزيوني، تتولى الدفاع عن حقوق النساء من خلال متابعتها لعدة قضايا، من بينها تعرضهن للعنف.