حزب البيت اليهودى يتقدم بمقترح لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى إسرائيل

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أعلن وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينيت ، اليوم الاثنين ، أن حزب البيت اليهودى الذى يترأسه تقدم بمقترح قانون لضم مستوطنة (معاليه أدوميم) إلى إسرائيل ، كجزء من استراتيجة ترمى إلى ضم كل المنطقة "ج" فى الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن بينيت أعلن عن ذلك فى تصريحات مشتركة مع بينى كاشريل عمدة مستوطنة معاليه أدوميم ، وقال إنه يتوقع أن يؤيد كل أفراد الحكومة الإسرائيلية مقترح القانون.

وأضاف بينيت : "مواطنو إسرائيل دفعوا كثيرا من الضحايا والاستنكارات مقابل السياسة التى تتبعها الدولة الفلسطينية ، ويجب علينا أن نوقف الزحف تجاه المسار الجائر للدولة الفلسطينية وأن نطبق القانون الإسرائيلى على معاليه أدوميم وكل المنطقة (ج ) فى أسرع وقت ممكن ، هكذا نفوز ، إن هناك فرصة صغيرة تفتح أمام بدء ضم المنطقة (ج) " (على حد زعمه).