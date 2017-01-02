أستراليا تنفي أي نية لنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس

(أ.ش.أ)

أكدت رئيسة الوزراء الأسترالية جولي بيشوب، اليوم، أن بلادها ليس لديها أي خطط لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك ردًا على اقتراحات توني آبوت نائب البرلمان ورئيس الوزراء الأسترالي السابق.

وذكرت صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية، أن رفض الحكومة لتعليقات رئيس الوزراء السابق، انضمت له سريعًا عزت عبد الهادي رئيسة الوفد الدبلوماسي الفلسطيني في أستراليا، واصفة الاقتراحات بأنها “لا أساس لها من الصحة وغير مفيدة”، محذرة من “العواقب الوخيمة” التي قد تأتي لأستراليا في شكل عقوبات واستنكار من الدول الإسلامية.

وساندت رئيسة الوزراء الأسترالية، برنامج الدعم في الشرق الأوسط، قائلة إنه يتميز بإدارة قوية للمخاطر وعمليات التقييم الاحتياطية الواجبة، والذي ينطبق أيضًا على الكيانات والحكومات الشريكة لأستراليا.

وأكدت بيشوب، أن الحكومة الأسترالية تطبق سياسة عدم التسامح فيما يخص قضايا النصب والفساد، مشيرة إلى تعليق ومراجعة التمويل بعد ادعاءات 2016 بأن أحد موظفي منظمة “وورلد فيجين” في فلسطين كان يحول الملايين من الدولارات إلى حركة حماس.