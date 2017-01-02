أخبار عاجلة

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أستراليا تنفي أي نية لنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس

Google+ Print
أستراليا تنفي أي نية لنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس أستراليا تنفي أي نية لنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس

رئيسة الوزراء الأسترالية جولي بيشوب

(أ.ش.أ)

أكدت رئيسة الوزراء الأسترالية جولي بيشوب، اليوم، أن بلادها ليس لديها أي خطط لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك ردًا على اقتراحات توني آبوت نائب البرلمان ورئيس الوزراء الأسترالي السابق.

وذكرت صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية، أن رفض لتعليقات رئيس الوزراء السابق، انضمت له سريعًا عزت عبد الهادي رئيسة الوفد الدبلوماسي الفلسطيني في أستراليا، واصفة الاقتراحات بأنها “لا أساس لها من الصحة وغير مفيدة”، محذرة من “العواقب الوخيمة” التي قد تأتي لأستراليا في شكل عقوبات واستنكار من الدول الإسلامية.

وساندت رئيسة الوزراء الأسترالية، برنامج الدعم في الشرق الأوسط، قائلة إنه يتميز بإدارة قوية للمخاطر وعمليات التقييم الاحتياطية الواجبة، والذي ينطبق أيضًا على الكيانات والحكومات الشريكة لأستراليا.

وأكدت بيشوب، أن الحكومة الأسترالية تطبق سياسة عدم التسامح فيما يخص قضايا النصب والفساد، مشيرة إلى تعليق ومراجعة التمويل بعد ادعاءات 2016 بأن أحد موظفي منظمة “وورلد فيجين” في فلسطين كان يحول الملايين من الدولارات إلى حركة حماس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس