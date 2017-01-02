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محافظ دمياط يبحث المشروعات التنموية مع مدير مركز تحديث الصناعة

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محافظ دمياط يبحث المشروعات التنموية مع مدير مركز تحديث الصناعة محافظ دمياط يبحث المشروعات التنموية مع مدير مركز تحديث الصناعة

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه-محافظ دمياط

(أ.ش.أ)

استقبل محافظ دمياط إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم، أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، حيث بحث معه المشروعات التنموية التي يقوم بها المركز في محافظة دمياط.

من جهته، قام طارق راشد مدير فرع المركز في دمياط، خلال اللقاء، بعرض المشروعات التي يقوم مركز تحديث الصناعة بها في محافظة دمياط، ومنها المشروعات الخاصة بصناعة الآثاث بدمياط ، حيث تم استهداف 22 شركة بالمحافظة عن طريق تقديم خدمة الدعم الفني واللوجيستي لها، كما تم مناقشة خطة تطوير مصانع منتجات الألبان بالمحافظة، عن طريق المركز وسبل التعاون بين المحافظة والمركز لإحياء هذه الصناعة مرة أخري في المحافظة.

وناقش المحافظن تطوير مزارع الأسماك بالرطمة ومشروع تطوير مراكب وسفن الصيد بعزبة البرج، حيث تم تطوير ما يقرب من 20 مركب صيد، عن طريق عمل دراسات جدوى لغرف التبريد بها.

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