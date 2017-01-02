أمين عام مجلس الدولة الجديد: «وائل شلبي» تعرض لضغوط..وشخصيته لا تميل للانتحار

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، أمين عام مجلس الدولة الجديد، إن شخصية المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق للمجلس، والذي تم الإعلان وفاته داخل محبسه، اليوم، كانت لا تميل للانتحار، مشيرًا إلى أنه ربما يكون قد تعرض لضغوط نفسية كبيرة على خلفية اتهامه في قضية الرشوة التي تم الإعلان عن تفاصيلها على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأضاف عبد الفتاح، في أول ظهور تليفزيوني مع برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم، أنه تم تشكيل لجنة لجرد محتويات مكتب الأمين العام لمجلس الدولة السابق، حتى يتسنى له تسلم مهام منصبه الجديد كأمين عام للمجلس.

وأوضح الأمين العام الجديد لمجلس الدولة، أن يوم أمس كان أول أيام استلامه للعمل، مشيرًا إلى أنه لم يعترض أيا من الموظفين أو المستشارين بالمجلس على توليه المنصب الجديد.

وأكد عبد الفتاح، أنه تم تشكيل لجنتين بقرار من مجلس الدولة، تختص الأولى بجرد مكتب الأمين العام السابق للمجلس، المستشار وائل شلبي، الذي تم الإعلان عن وفاته داخل محبسه اليوم، على خلفية قضية “الرشوة الكبرى”، في حين تختص اللجنة الثانية، بجرد وفحص جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمها المجلس في آخر 5 سنوات، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد على أن مجلس الدولة يحرص كل الحرص على الشفافية ووضوح الأمور، خاصة فيما يتعلق بالعقود والصفقات التي تمت في آخر 5 سنوات، قائلًا: “مهمتنا إن كل الأمور يتم الإعلان عنها بشفافية ولا نتستر على أحد”.

وعن مهام أمين عام مجلس الدولة، قال “عبد الفتاح”، إن ووظيفة الأمين العام للمجلس تختص بكل الشئون الإدارية والمالية داخل المجلس، وأيضًا العقود والمناقصات التي يقوم بها المجلس وما شابه ذلك من إجراءات.

وأعرب الأمين العام الجديد لمجلس الدولة، عن صدمته حين تم الإعلان عن قضية الرشوة التي ارتكبها مدير المشتريات بالمجلس، جمال اللبن، وبلغت قيمة المبالغ المتحفظ عليها 150 مليون جنيه، وبعدها تورط المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق للمجلس، كما أعرب عن تفاجئه بخبر وفاة “شلبي” داخل محبسه بالرقابة الإدارية اليوم.