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خبير اقتصادي: قناة السويس أصبحت منطقة استثمارية فى القانون الجديد

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خبير اقتصادي: قناة السويس أصبحت منطقة استثمارية فى القانون الجديد خبير اقتصادي: قناة السويس أصبحت منطقة استثمارية فى القانون الجديد

حمدي الجمل رئيس القسم الإقتصادي بمجلة الأهرام العربي

قال حمدي الجمل رئيس القسم الإقتصادي بمجلة الأهرام العربي، اليوم، إن المصدرون حصلوا على إعفاءات كثيرة فى قانون الإستثمار الجديد فى من أجل تشجيعهم، مشيرًا إلى أن قناة السويس أصبحت منطقة استثمارية فى القانون الجديد.

وأضاف الجمل، خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر، على شاشة الغد، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن رجال الأعمال شجعوا إلغاء المناطق الحرة الخاصة، موضحًا أن القانون الجديد قسم مصر إلى مناطق جغرافية متنوعة للاستثمار ومنها الصعيد الذى يحصل فيه المستثمر على الأرض بتسهيلات كبيرة، وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، مما يساهم فى حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل لأهل الصعيد، مما ينهي أزمة التهميش التي ظلت تتردد خلال الآونة الأخيرة.

وأشار الجمل، إلى القانون يقسم المناطق إلى استثمارية ويكون لها قانونها الخاص، أو مناطق حرة إذا أرادت الدولة، لتصبح مدينة كاملة للاستثمار مثل بورسعيد قديمًا، مشددًا علي أن القانون الجديد يجعل من حق أي مستثمر تحويل أرباحه خارج البلاد دون تدخل الجهات الإدارية.

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