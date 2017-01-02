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الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

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الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

الإمارات

 

حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مواطنيها من السفر إلى تركيا في هذه الفترة، مطالبة منهم منهم تأجيل السفر إليها، حتى إشعار آخر.

وجاء بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، نشر على صفحتها الإلكترونية الرسمية، “تود وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحذير مواطني الدولة من السفر إلى الجمهورية التركية في هذه الفترة وخلال الظروف الحالية، وتطلب منهم تأجيل خطط السفر إلى تركيا، حتى إشعار آخر”، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

ويأتي ذلك، بعد الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي في مدينة إسطنبول التركية، أول أمس السبت، والذي أودى بحياة 39 شخصًا، بينهم 24 من جنسيات عربية وأجنبية؛ وأعلنت السلطات في تركيا أن نحو 69 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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