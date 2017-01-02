«مجلس الدولة»: جرد محتويات مكتب «وائل شلبي» ومناقصات آخر 5 سنوات

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، أمين عام مجلس الدولة الجديد، أنه تم تشكيل لجنتين بقرار من مجلس الدولة، تختص الأولى بجرد مكتب الأمين العام السابق للمجلس، المستشار وائل شلبي، الذي تم الإعلان عن وفاته داخل محبسه اليوم على خلفية قضية “الرشوة الكبرى”، في حين تختص اللجنة الثانية، بجرد وفحص جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمها المجلس في آخر 5 سنوات، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف “عبد الفتاح” في أول ظهور تليفزيوني مع برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم، أن مجلس الدولة يحرص كل الحرص على الشفافية ووضوح الأمور، خاصة فيما يتعلق بالعقود والصفقات التي تمت في آخر 5 سنوات، قائلًا: “مهمتنا إن كل الأمور يتم الإعلان عنها بشفافية ولا نتستر على أحد”.