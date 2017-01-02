تكرار استخدام زيت القلى يؤدى لنقص المناعة والحساسية

أمنية فايد

ينصح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة، باستخدام "زيت القلى" مرة واحدة فقط وذلك للحفاظ على صحة الأطفال، مؤكدًا أن تكرار استخدام زيت القلى يضعف المناعة وتسبب العديد من الأمراض للأطفال.

وأضاف مجدى زيدان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأطفال يحبون الأطعمة المقلية وتحاول الكثير من الأمهات تقديمها لهم فى المنزل نظرًا للأضرار الكبيرة التى يواجهوها عند تناولهم لها من الخارج، ولكن تقع الأمهات أطفالها فى مشكلة أكبر وهى تكرار القلى به المنزل، وهو ما يصيبهم بالأمراض.

وتابع عندما يستخدم زيت القلى لأكثر من مرة يتحول عند برودته لمستعمرات للبكتيريا التى تتغذى على جزيئات الأطعمة المتبقية من الأطعمة التى سبق غليها، حيث إن الزيوت التى تستخدم باستمرار، ولا تحفظ فى الثلاجة تصبح مركزًا للميكروبات ذات القدرة العالية فى إنتاج السموم القوية.

وأشار إلى أن التغيرات الكيميائية التى تحدث نتيجة تكسير الزيت أثناء الغليان وتأكسده ينتج عنها مواد مؤكسدة تعتبر "شوارد حرة" ضارة بالصحة العامة تزيد من معدلات السرطانات وأمراض القلب وتنقص المناعة وتزيد من الحساسية التنفسية الشاملة وضيق المجارى الهوائية، وتحدث الأضرار سواء بتناول هذه الأطعمة أو استنشاقها.

واستكمل تزداد المخاطر مع تكرار الغلى وزيادة درجة حرارة الغليان والتعرض للضوء والأكسجين، كمان هو الحال فى العديد من المحال المنتشرة بالوجبات الجاهزة، ووجود رغاوى على سطح الزيت، مع بواقى أطعمة عالقة فى الزيت، وتواجد لرواسب فى قاع أو جدران الوعاء المستخدم فى القلى، وهذه سمة غالبة فى أغلب أوانى القلى خارج المنازل، والقلى الزائد بدعوى الوصول للقرمشة.

ويحذر الدكتور "مجدى" الأمهات من هذه الخطوات لضمان غذاء صحى لأطفالهم، وهى..

1. تغير لون أو طعم أو رائحة الزيت

2. عدم قلى الطعام فى زيت سبق استخدامه.

3. تجنب خلط زيت جديد مع زيت استخدم فى القلى من قبل.

4. ألا تتعدى درجة الحرارة المستخدمة 180 درجة مئوية.

5. إزالة الأطعمة المحروقة من زيت القلى فور رؤيتها وعدم تناولها.