الاتحاد السكندرى يحول الشيخ للتحقيق بسبب "الأهلي"

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

قرر مسئولو نادي الاتحاد السكندري تحويل أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق للتحقيق بعد نشره صوره شخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو يشترى بعض المقتنيات من أهلي ستورز ،كما التقط الصورة وهو بجوار صورة ضخمة لحسام غالي كابتن الفريق الأحمر.

من جهته أكد جاسر منير المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري أن صورة الشيخ استفزت جماهير زعيم الثغر بشكل كبير خاصة وأن اللاعب على قوة الاتحاد السكندري ولابد أن ينحى انتماءاته جانباً ، ويكون ولاؤه لناديه فقط ويحترم مشاعر الجماهير العاشقة للفريق السكندري.