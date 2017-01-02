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الدفاع الجزائرية: ضبط إرهابي وتدمير مخبأين للإرهابيين

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الدفاع الجزائرية: ضبط إرهابي وتدمير مخبأين للإرهابيين الدفاع الجزائرية: ضبط إرهابي وتدمير مخبأين للإرهابيين

الدفاع الجزائرية

(أ.ش.أ)

ضبطت عناصر الجيش الجزائري إرهابيًا ببلدية برج باجي مختار التابعة لولاية أدرار جنوب غرب الجزائر، إثر عمليات بحث وتفتيش، كما دمرت مخبأين للإرهابيين بولاية بومرداس شمال البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، اليوم، ” إنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتفتيش، تمكنت قوة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، في الناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى “س. ناسي”، ودمرت قوة أخرى ببومرداس في الناحية العسكرية الأولى مخبأين للإرهابيين”.

وفي سياق آخر، ضبطت قوات الجيش التابعة لـ”عين قزام” في الناحية العسكرية السادسة، 15 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفةن فيما أحبطت وحدات حراس الشواطئ بكل من وهران في الناحية العسكرية الثانية، وعنابة في الناحية العسكرية الخامسة، محاولات هجرة غير شرعية من جانب 37 شخصًا كانوا على متن قوارب.

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