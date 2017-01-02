«إسماعيل»: نتوقع أن تستقر الأسواق خلال 3 شهور مع استقرار سعر الصرف

(أ.ش.أ)

أكد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الحالية شهدت تغيرات كثيرة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، لكن من المتوقع أن تستقر الأسواق خلال 3 شهور مع استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التصنيف الإئتماني لمصر حاليًا مستقر، وهو أمر إيجابي ونأمل أن يتحسن الموقف في المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أنه تم اليوم إرسال قانون الاستثمار إلي مجلس الدولة، وبعدما يتم الانتهاء من مراجعته سيتم عمل اللائحة التنفيذية له في أسرع وقت.

وقال إسماعيل، إنه علي المدي المتوسط والبعيد ستتحسن البيئة الاقتصادية لمصر، حيث سنتعامل بآليات السوق ونخرج من الموقف الحالي الذي يتمثل في دعم الدولة لأمور كثيرة، ما أدى الي الإنفاق في مجالات ما كان ينبغي أن ننفق فيها، ما أدي إلي انهيار الخدمات ومعاناة المواطن المصري، مثل التعليم والصحة والنقل، والآن نشهد تحسنًا في آداء الشركات والتحرك تجاه آليات السوق والاقتصاد الحر، وهو الأمر الذي سينهض بالإقتصاد المصري، وتزداد صادراتنا وتقل واردتنا ويزداد إنتاجنا وتتحسن جودته.