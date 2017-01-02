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منتخب مصر يفوز على الإمارات في البطولة العربية لكرة السلة

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منتخب مصر يفوز على الإمارات في البطولة العربية لكرة السلة منتخب مصر يفوز على الإمارات في البطولة العربية لكرة السلة

جانب من المباراة

(أ.ش.أ)

حقق منتخب لكرة السلة فوزا ثمينًا على الإمارات بنتيجة 86`64، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من البطولة العربية لكرة السلة رقم 22، والمقامة حاليًا بمصر.

وحقق المصري الفوز بالفترة الأولى بنتيجة 20`15، وفي الفترة الثانية بنتيجة 21`14، وفاز منتخب مصر في الفترة الثالثة بنتيجة 22`14، وفي الفترة الرابعة بنتيجة 23`21.

وبتلك النتيجة يصبح رصيد مصر 5 نقاط، من الفوز في مبارتين والهزيمة في لقاء المغرب، ويصبح رصيد الإمارات 4 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين.
> ومن المنتظر أن تواجه مصر، غدًا، منتخب الجزائر، فيما تواجه الإمارات منتخب .

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