منتخب مصر يفوز على الإمارات في البطولة العربية لكرة السلة

(أ.ش.أ)

حقق منتخب مصر لكرة السلة فوزا ثمينًا على الإمارات بنتيجة 86`64، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من البطولة العربية لكرة السلة رقم 22، والمقامة حاليًا بمصر.

وحقق المنتخب المصري الفوز بالفترة الأولى بنتيجة 20`15، وفي الفترة الثانية بنتيجة 21`14، وفاز منتخب مصر في الفترة الثالثة بنتيجة 22`14، وفي الفترة الرابعة بنتيجة 23`21.

وبتلك النتيجة يصبح رصيد مصر 5 نقاط، من الفوز في مبارتين والهزيمة في لقاء المغرب، ويصبح رصيد الإمارات 4 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين.

> ومن المنتظر أن تواجه مصر، غدًا، منتخب الجزائر، فيما تواجه الإمارات منتخب السعودية.