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نجاة مفتي أهل السنة بالعراق من استهداف موكبه بسيارة مفخخة غرب بغداد

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نجاة مفتي أهل السنة بالعراق من استهداف موكبه بسيارة مفخخة غرب بغداد نجاة مفتي أهل السنة بالعراق من استهداف موكبه بسيارة مفخخة غرب بغداد

أرشيفية

(أ.ش.أ)

انفجرت سيارة مفخخة خامسة، مساء اليوم، بالقرب من جامع “أم الطبول” التابع للوقف السني غرب العاصمة العراقية بغداد.

واستهدف الهجوم الإرهابي، موكب سيارات مفتي أهل السنة والجماعة بالعراق الشيخ مهدي الصميدعي، والذي نجا من تفجير السيارة المفخخة، وقال المتحدث باسم المفتي زيد الحلبوسي ” إن سيارة مفخخة انفجرت قرب جامع أم الطبول لدى مرور موكب الصميدعي الذي نجا من التفجير”.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، العميد سعد معن في تصرح صحفي، إن اعتداء إرهابيًا وقع بواسطة سيارة مفخخة كانت متوقفة بالقرب من جامع “أم الطبول”، مشيرًا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في ساحة ترابية في سدة الجنابات، في منطقة جسر ديالي دون أن تسفر عن إصابات.

وكانت خمس عبوات ناسفة، وأربع سيارات مفخخة قد انفجرت، اليوم، في مناطق متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر ذلك عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

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