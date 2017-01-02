المهن الموسيقية تنفى منع كارول سماحة من الغناء فى مصر

كتبت – إنجي لطفي

نفى طارق مرتضى المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، الأنباء التى تداولتها مجموعة من وسائل الإعلام، والتى أفادت بمنع كارول سماحة من الغناء فى مصر، بناء على قرار صادر من هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

وقال مرتضى” كل ما يقال عن منع كارول من الغناء لا أساس له من الصحة، والدليل على ذلك هو أن النقابة منحتها مساء أمس الأحد تصريح لإقامة حفل غنائى داخل جامعة مصر الدولية”.

وطالب مرتضى، وسائل الإعلام بتحرى الدقة والحذر عند نشر أى أخبار تتعلق بالنقابة أو بفنانين كبار لهم ثقل ووزن على الساحة الفنية، مثل كارول سماحة.