أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 2 / 1 / 2017.. حيرة بشأن مصير حلمى

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 2 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة إلا أن مصير جهاز محمد حلمى يتصدر المشهد داخل قلعة ميت عقبة مع الإجماع على سيناريو التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

مفاجأة.. مجلس الزمالك يقرر بالإجماع التعاقد مع مدرب أجنبى

ويتقاضى كوستا من نادى الزمالك 5 آلاف دولار راتب شهرى وهو ما يعادل 100 ألف جنيه فى الشهر تقريبا ليقرر المجلس الأبيض رحيله بشكل نهائى عن النادى.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التفاوض مع 3 مدربين أجانب لخلافة محمد حلمى، المدير الفنى الحالى، وهم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق لوادى دجلة، والرومانى ماريوس سوموديكا المدير الفنى الحالى لفريق استرا الرومانى، والبرتغالى جوزيه رومارو المدير الفنى السابق للرباط المغربى والكويت الكويتى.

وأوضح مصدر أن مجلس إدارة نادى الزمالك قرر بالإجماع تولى مدير فنى أجنبى للمسئولية الفنية لفريق الكرة خلال المرحلة القادمة لكن تقرر تأجيل إعلان القرار بشكل رسمى لحين التعرف على إمكانية التعاقد مع مدرب أجنبى بالفعل من عدمه وكذلك تحديد مصير الجهاز الفنى الحالى.

تأجيل الجلسة الودية لمجلس الزمالك

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على تأجيل الجلسة الودية التى كانت ستعقد اليوم الاثنين، على أن يكون هناك جلسة رسمية غدًا الثلاثاء، وفقًا للإعلان السابق للمجلس وسيكون اجتماع الحسم الثلاثاء.

من المنتظر أن يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جلسة مع محمد حلمى المدير الفنى للفريق، خلال الساعات المقبلة، لحسم موقفه سواء بالاستمرار من عدمه وحال استمراره سيكون هناك ترشيحات جديدة للجهاز المعاون وفى حالة رحيله سيتم اختيار مدير فنى أجنبى لقيادة الفريق.