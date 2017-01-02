هكذا ودعت شكران مرتجى العام 2016 : العيب فينا

ودعت النجمة السورية شكران مرتجى العام 2016 بطريقة مؤثرة لفتت من خلالها أنه لا يجب ان نحمل العام 2016 وغيره الخيبات بل نحمل انفسنا المسؤولية أيضاً.

وقالت شكران في تعليق نشرته على صفحتها الخاصة على " فيسبوك " : صرلي كم يوم عم فكر شو بدي أكتب بهاد اليوم ؟؟؟؟؟ كل الكلام انقال وكل الأمنيات انطلبت ….. بس بدي قول شغلة خلونا ما نحط كل الحق على 2016 يمكن كمان نحنا الحق علينا بأشياء كتيرة…. يمكن نحنا بينطبق علينا قول الشاعر:نعيب على الزمان والعيب فينا!!!!!!! خلونا نحنا نفكر شو عملنا بهي السنة ويمكن هي المبسوطة إنها خلصت منا لأنه نحنا كنا فيها قاسيين وظالمين و خايفين ومترددين ومحبطين ومتشائمين….أهم شي نرجع المحبة لقلوبنا ولأرواحنا…وبس بدي قول كل عام وسوريا بخير صدقوني وقتها رح نكون كلنا بخيررررررررر و إنشالله ما بتعاد عليكم إلا بالأحسن ".

وكانت شكران قد انهت العام السابق بتحقيق النجاح في فيلم ولعانة بالإضافة إلى تصديها لدور البطولة في مسلسل " وردة شامية " برفقة سلافة معمار .