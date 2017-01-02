بالصور: غادة عبد الرازق تخلع ملابس الإثارة على الثلج مع حفيدتيها

إستغلت الفنانة غادة عبد الرازق فرصة وجودها في لبنان وقامت بزيارة إحدى المناطق الجبلية، حيث تراكمت الثلوج مع إشتداد الصقيع والبرودة وإنخفاض درجات الحرارة.

غادة نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على"إنستغرام" وبدت معها شقيقتها وإبنتها "روتانا" وحفيدتيها خديجة وجويرية، وهن يمضين وقتاً سعيداً ويلعبن على الثلج.

وقد خلعت غادة صور الفنانة المثيرة، وظهرت بصورة الجدة والأم الحنون، بعد نشرها صوراً خلال الفترة الماضية أثارت الكثير من الاستياء من قبل بعض من اعتبر أنها تسيء إلى صورتها كفنانة.

وكانت غادة عبد الرازق حضرت الى بيروت قبيل حلول رأس السنة واحتفلت بالعام الجديد مع عائلتها في العاصمة اللبنانية، وشاركت جمهورها بصور لها من الاحتفال في أحد الملاهي الليلية.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق منشغلة في هذه الفترة بالموسم الثاني من برنامج المواهب التمثيلية «Arab Casting» .