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«برلمانى»: لا زيادة فى أسعار المواد البترولية لمدة عام

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«برلمانى»: لا زيادة فى أسعار المواد البترولية لمدة عام «برلمانى»: لا زيادة فى أسعار المواد البترولية لمدة عام

النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب

قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن دعم البنزين والسولار يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك زيادة فى الأسعار، إلا بعد مرور عام على الزيادة الماضية التى قررتها ، لأن هناك خطة بالتدريج ولكن فى الفترة القادمة سنرى من يستحق الدعم ممن لا يستحق.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنهم طالبوا أن تستفيد الحكومة من الدعم، وجعل الكروت الذكية لسيارات النقل فقط، أو المواصلات الخاصة بالنقل الجماعى، مشيرًا إلى أن النقاشات أسفرت عن مقترح بعدم دعم السيارات الملاكى جميعها، ولكن شهد المقترح اختلافا، لافتًا إلى أن هناك مقترح آخر بعدم دعم السيارات الـ1600 سى سى أو السيارات الحديثة.

وأشار عطية، إن الكروت الذكية للبنزين دخلت فى إطار التجربة غير الأساسية ولم تطبق على أرض الواقع، موضحًا أن هناك مواطنين لم يستفيدوا بالدعم من الطاقة ورفع الدعم عن الطاقة، ومنها البنزين والسولار سيتم تدريجيًا على 5 سنوات، مشددًا أن الكروت الذكية تساهم فى توصيل الدعم لمستحقيه.

 

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