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قناة (سى بى إس): قلق متزايد على صحة الملكة اليزابيث

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قناة (سى بى إس): قلق متزايد على صحة الملكة اليزابيث قناة (سى بى إس): قلق متزايد على صحة الملكة اليزابيث

> لندن أ ش أ

قالت قناة (سى بى إس) أنه توجد حالة من القلق على صحة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ، وذلك بعد غيابها عن عدد من الأحداث المعتاد تواجدها فيها وخاصة إحتفالات الكريسماس والعام الجديد، وأضافت (سى بى إس) أن الملكة ـ التى تتولى مهام المملكة منذ عام 1952 وحتى اليوم ـ إختفت عن العامة منذ الكريسماس الذى لم تحضره.

 

وكانت الملكة قد ظهرت فى قوة ونشاط خلال عام 2016 ، حيث حضرت إفتتاح عدد من المستشفيات ، ورحبت برئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماى وقامت بدور البطولة فى إحتفالات عيد ميلادها التسعين.

 

وتابعت (سى بى إس) : ولهذا ، فعندما لم تحضر فى نهاية العام إحتفالات الكريسماس مع العائلة المالكة فإن هذا كان خبرا واسع الإنتشار فى المملكة المتحدة ، وقبل الإحتفالات بالكريسماس بثلاثة أيام حضرت طائرة هليكوبتر إلى القصر الملكى فى باكنجهام لتحمل الملكة إلى منزلها فى الريف البريطانى ، وهو إجراء غير معتاد ، فقد إعتادت الملكة الذهاب إلى هناك بالقطار.

 

والسبب فى هذا قد يعود إلى أن الملكة كانت تعانى من البرد ، ولكنها كانت معتلة بشكل يكفى أنها ، وعلى غير العادة ، لم تحضر الإحتفال فى الكنيسة فى رأس السنة ، وقالت إبنتها الأميرة "ان" أن الملكة الآن تشعر بتحسن، ولكن العائلة المالكة فى بريطانيا لن يشعروا بالطمأنينة إلا عندما يرون الملكة وهى هادئة ترتدى القبعة والقفازات لتعود من جديد إلى أداء واجباتها.


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مصر 365

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