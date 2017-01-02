أمن الإسماعيلية يضبط عاملين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث أبو صوير ومباحث مركز فايد، من القبض على عاملين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار.

وكان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عماد عبد الرؤوف رئيس مباحث مركز أبو صوير ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمد .ح . م" 30 سنة عامل مقيم دائرة المركز بحوزته 11 لفافة من نبات البانجو المخدر، و10 أقراص مخدرة، ومبلغ مالى 50 جنيها وهاتف محمول، وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار.

كما تمكن الرائد أحمد عبد الله، رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه، بالقبض على المتهم "أحمد . ك . ع" 31 سنة عامل مقيم سرابيوم دائرة المركز بحوزته 90 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى وهاتف محمول. وبمناقشته بما أسفر عن الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.