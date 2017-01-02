1 % نسبة إصابة الرجال بسرطان الثدي مقارنة بالنساء

كشف رئيس مركز توام للعناية بصحة الثدي، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الدكتور محمد بشير، أن هناك حالات إصابة بسرطان الثدي، بين الرجال، بنسبة 1% مقارنة بالنساء، لافتاً الى أن سرطان الثدي عند الرجال نادر جداً، فيما لا توجد فحوص دورية يتعين عليهم إجراؤها.

وقال إن أي تغيرات تطرأ على ثدي الرجل يمكن تمييزها، فغالباً ما يكون ثديه صغيراً جداً. ورداً على ما تناقلته مواقع تواصل اجتماعي حول علاقة الهرمونات التي يأخذها شبان في أندية رياضية بالإصابة بسرطان الثدي، أكد بشير عدم وجود أدلة قوية تشير إلى علاقة من هذا النوع.

وبحسب احصاءات سابقة، فإن إصابات سرطان الثدي تبلغ ما نسبته 25% من إجمالي حالات السرطان في الدولة.