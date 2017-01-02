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نشرة ONA: مسلسلات حصري على dmc..عودة بثينة كامل لماسبيرو..سمير صبري مذيعا على راديو 90 90

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بثينة_سمير_رانيا

بثينة_سمير_رانيا

 

 

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

 

قالت الإعلامية بثينة كامل، إنها ستعود إلى شاشة التلفزيون المصري، لتقديم قراءة النشرة في قطاع الأخبار..للمزيد

بثينة كامل

بثينة كامل

وضعت قناة العامة في خريطتها، ثلاث مسلسلات عرض أول حصري، والمقرر بثها خلال شهر يناير الجاري، وتشتمل القناة على مسلسل ” الأب الروحي” و” اختيار إجباري” و”جراند أوتيل”..للمزيد

لوجو

لوجو

يبدأ الفنان سمير صبرى، مساء اليوم الإثنين، تقديم أولى حلقات برنامجه الإذاعى الجديد”ليلة فى شارع الفن”، وذلك على إذاعة 9090 ..للمزيد
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سمير صبرى

سمير صبرى

تقدم الإعلامية سالي عبد السلام، برنامجًا جديدًا بعنوان ” اتمسوا” يبث على راديو 9090، وذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة للراديو في 2017..للمزيد
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سالى

سالى

قال الدكتور باسل عادل، مقدم برنامج “أخر الأسبوع”، على شاشة “روتانا مصرية”، إنه تم إبلاغه بوقف البرنامج دون سبب واضح، مؤكدًا عدم وجود معلومات حول سبب الإيقاف..للمزيد

باسل

باسل

تقدم الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين، اليوم الإثنين، حلقة استثنائية، من برنامج “صح النوم”، بدلاً من الإعلامي محمد الغيطي، على شاشة LTC، في تمام الساعة الثامنة مساءً..للمزيد

رانيا

رانيا

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أونا

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