نشرة ONA: مسلسلات حصري على dmc..عودة بثينة كامل لماسبيرو..سمير صبري مذيعا على راديو 90 90

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قالت الإعلامية بثينة كامل، إنها ستعود إلى شاشة التلفزيون المصري، لتقديم قراءة النشرة في قطاع الأخبار..للمزيد

وضعت قناة dmc العامة في خريطتها، ثلاث مسلسلات عرض أول حصري، والمقرر بثها خلال شهر يناير الجاري، وتشتمل القناة على مسلسل ” الأب الروحي” و” اختيار إجباري” و”جراند أوتيل”..للمزيد

يبدأ الفنان سمير صبرى، مساء اليوم الإثنين، تقديم أولى حلقات برنامجه الإذاعى الجديد”ليلة فى شارع الفن”، وذلك على إذاعة 9090 ..للمزيد

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تقدم الإعلامية سالي عبد السلام، برنامجًا جديدًا بعنوان ” اتمسوا” يبث على راديو 9090، وذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة للراديو في 2017..للمزيد

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قال الدكتور باسل عادل، مقدم برنامج “أخر الأسبوع”، على شاشة “روتانا مصرية”، إنه تم إبلاغه بوقف البرنامج دون سبب واضح، مؤكدًا عدم وجود معلومات حول سبب الإيقاف..للمزيد

تقدم الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين، اليوم الإثنين، حلقة استثنائية، من برنامج “صح النوم”، بدلاً من الإعلامي محمد الغيطي، على شاشة LTC، في تمام الساعة الثامنة مساءً..للمزيد