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وزير العدل الكويتي يصل القاهرة

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وزير العدل الكويتي يصل القاهرة وزير العدل الكويتي يصل القاهرة

أرشيفية

مراسل «ONA»

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور فالح العزب وزير العدل الكويتي ، قادما من الكويت على طائرة خاصة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين .

ومن المقرر أن يلتقي وزير مع عدد من المسؤولين تمهيدا للتوقيع على اتفاقية شاملة ، للتعاون القانوني والقضائي بين الكويت ومصر في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، حيث تأتي الزيارة دعما للعلاقات الخاصة بين وزارتي العدل في البلدين.

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