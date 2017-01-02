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بدء تطبيق تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية

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بدء تطبيق تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية بدء تطبيق تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية

سيارات

بدأت ، اليوم، تطبيق إعفاء جمركى جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى، تطبيقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، حيث تنص الاتفاقية على خفض الجمارك على السيارات من دول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى صفر بحلول عام 2019.

وتشمل التخفيضات خفض الجمارك “ضريبة الوارد” على السيارة الأقل من 1600 سي سي، إلى 12 %، بدلًا من 40%‏، وخفض الجمارك بالنسبة للسيارات من 1600 فأعلى 40.5 %‏/ بدلًا من 135%.

وكانت بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995، أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2001، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصري والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004.

وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر “المنتجات الصناعية الأوروبية” خلال الفترة من 2004 حتى 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عامًا، وتمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.

 

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