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السادات يشيد بقرار زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة ويطالب بإجراءات تكميلية

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السادات يشيد بقرار زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة ويطالب بإجراءات تكميلية السادات يشيد بقرار زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة ويطالب بإجراءات تكميلية

عفت السادات

أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، قرار مجلس الوزراء بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 4 ونصف مليار جنيه، لكنه أكد أن هناك خطوات تكميلية لهذا القرار وإلا اعتبر “ناقصا”.
> وأكد السادات في تصريح صحفي اليوم، أن هذا القرار من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين الذين يعانون مؤخرا من ارتفاع الدواء، مشيرا إلى أن هذا الأمر إلى جانب قانون التأمين الصحي الشامل من شأنهما أن يسمحا بعلاج ملايين المواطنين الفقراء بالمجان.
> وناشد السادات، باستكمال جدوى هذا القرار عبر توسيع قائمة الأمراض المدرج علاجها على نفقة الدولة، بحيث تحقق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين البسطاء، كما نوه إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة وقواعد محددة ودقيقة حتى يصل دعم العلاج هذا لمستحقيه.
> وفي الوقت ذاته، أشار رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، إلى أن العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل لا يجب أن يتم استغلاله كذريعة لرفع أسعار الدواء بطريقة عشوائية وغير منضبطة أو مدروسة، داعيا لأن يكون قانون التأمين الصحي الشامل مشروعا قوميا تتبناه الدولة وتحقق من خلاله الرعاية لملايين المصريين خلال فترة محددة.

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