أخبار عاجلة

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 2 طن صابون سائل وكلور غير صالحة للاستخدام

Google+ Print
مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 2 طن صابون سائل وكلور غير صالحة للاستخدام مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 2 طن صابون سائل وكلور غير صالحة للاستخدام

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث  بالإسماعيلية من ضبط سيارة محملة بـ2 طن صابون سائل وكلور غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات.

 كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث مفادها قيام أحد الأشخاص بتوزيع كميات من الصابون السائل والكلور غير الصالحة للاستخدام وغير المطابقة للمواصفات.

على الفور تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتحرى عنه "سعيد .ع .س" 45 سنة موزع صابون سائل بشركة "ف" الكائنة بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية أثناء استقلاله السيارة رقم (ر و ج 8193) نقل محملة 26 برميلا بلغت حوالى 2 طن تقريبا من الصابون السائل والكلور غير الصالحة للاستخدام وذلك أثناء تواجده بمنطقه الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أقر بقيامه بتصنيع المضبوطات بأحد المصانع غير المرخصة بمحافظة الشرقية. تم التحفظ على المتهم و السيارة المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء