مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 2 طن صابون سائل وكلور غير صالحة للاستخدام

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط سيارة محملة بـ2 طن صابون سائل وكلور غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات.

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث مفادها قيام أحد الأشخاص بتوزيع كميات من الصابون السائل والكلور غير الصالحة للاستخدام وغير المطابقة للمواصفات.

على الفور تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتحرى عنه "سعيد .ع .س" 45 سنة موزع صابون سائل بشركة "ف" الكائنة بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية أثناء استقلاله السيارة رقم (ر و ج 8193) نقل محملة 26 برميلا بلغت حوالى 2 طن تقريبا من الصابون السائل والكلور غير الصالحة للاستخدام وذلك أثناء تواجده بمنطقه الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أقر بقيامه بتصنيع المضبوطات بأحد المصانع غير المرخصة بمحافظة الشرقية. تم التحفظ على المتهم و السيارة المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.