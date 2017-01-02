سمر : "زوجى طلب منى اتدلع على صاحب الشغل ليحصل على إقامة دولة عربية"

كتبت أسماء شلبى

بنت الـ23عام وقعت فى يد من لا يرحم يجد جسدها سلعة يتاجر بها ويقبل على نفسه أن يستمتع بها غيره فقط للحصول على غايته وجمع المبالغ المالية فى الغربة وعندما تعترض الزوجة التى لا حول لها ولا قوة يتعدى عليها بالضرب ليصل به الأمر أن يبلغ الشرطة بأنها سرقته وتم حجزها لمدة 48 ساعة للتحقيق معها.

وتابعت الزوجة "سمر.ج" فى طلبها للحصول على الخلع الذى حمل رقم 1658 لسنة 2016 أمام مكتب تسوية أسرة محكمة زنانيرى:عندما سافرت معه لإحدى الدول العربية ظننت أننى سأعيش فى سعادة وستتوفر لى الإمكانيات المادية ولكنى أصبحت خادمة نهارا وفتاة يباع جسدها ليلا.

وأستطردت الزوجة:منهم لله أهلى لما رجعت فى الأجازة السنوية معاه وطلبت منهم نجدتى طلبوا منى الصبر خوفا من ضياع ما اشتروه لى من جهاز دون أن يستردوا ثمنه من زوجى وعندما شكوت لحماتى عنفتنى وقالت لى بإن جسدى ملك زوجى يتصرف به كيفما يشاء.

وتابعت سمر: عندما إنتهت إقامة زوجى طلب منى بكل بجاحة بإن أتصرف وعندما واجهته وقلت له "عايزنى أعمل إيه أدلع على صاحب الشغل ولا أبيع جسمى فى الحرام رد وقال وماله".

وأكملت الزوجة: رأيت من القهر والعنف فى غربتى ما لا يتحمله بشر فكرت كثيرا فى الإنتحار وأحيانا فى قتله والخلاص ولكن أملى فى الحصول على الطلاق والهرب من أسرتى وزوجى هو ما جعلنى أعيش حتى الآن.