القبض على 7 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 7 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضبط الادارة بالاشتراك مع ضباط مباحث تنفيذ الاحكام بالقبض على المتهم"محمد . س . ع"30 سنة عامل مقيم المحسمة دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 9240 لسنة 2013 جنايات التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة " سرقة بالاكراه" والمتهم "ابراهيم .م . ا "38 سنة نجار مسلح مقيم السويس مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5022 لسنة 2015 قسم اول الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم "عمار . م .ع" مواليد 1990 عامل مقيم دائرة التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2766 لسنة 2014 جنايات مركز فايد والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالاكراه وسلاح " والمتهم "كريم . ز.ع " مواليد 1987 عامل مقيم الزهور بورسعيد مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5534 لسنة 2016 جنايات قسم ثالث الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم "محمد . م .خ" مواليد 1984 عامل مقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2180 لسنة 2016 جنايات مركز الاسماعيلية زالمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات"والمتهم "على . ط .ا" 23 سنة عامل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الاسماعيلية مطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 8135 لسنة 2016 جنح قسم ثالث الاسماعيلية بتهمة "اتلاف" والمتهم "عبداللة . خ . خ" 27 سنة عامل مقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 15لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة "سرقة".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.