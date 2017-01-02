أخبار المغرب اليوم.. المغرب تحبط تسلل 800 مهاجر غير شرعى لإسبانيا

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار المغرب اليوم على إعلان السلطات المغربية اليوم الأحد عن إحباطها محاولة مئات المهاجرين غير النظاميين اقتحام السورين الفاصلين بين الحدود المغربية-الإسبانية فى وقت مبكر.

وأشارت أخبار المغرب اليوم إلى إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية المغربية إلى أن 800 مهاجر اندفعوا بعنف، وبشكل منظم نحو السورين الواقعين على الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا، فى محاولة للوصول إلى مدينة سبتة المتنازع عليها. لكن قوات الأمن تصدت لهم وأحبطت محاولة اقتحام الحدود.

وتقول الحكومتان المغربية والإسبانية إن أيّا من المهاجرين لم يتمكن من العبور إلى جيب سبتة باستثناء جريحين تم نقلهما لتلقى العلاج داخل إسبانيا.

وقد اعتقل الأمن المغربى جميع المشاركين فى محاولة تسلق السياج الحدودى، الذى يبلغ ارتفاعه ستة أمتار. وأصيب عشرة من أفراد الأمن خلال العملية، وفقا للداخلية المغربية.

فيما قالت أخبار المغرب اليوم إن موريتانيا نفت ما يتردد حول عزمها فتح سفارة أو مكتب أعمال لجبهة البوليساريو على الأراضى الموريتانية، خاصة بعد تفاقم الأزمة الدبلوماسية التى ارتفعت حدتها فى الآونة الأخيرة بين المغرب وموريتانيا.

وأكدت نواكشوط اليوم زيف تلك الادعاءات وبعدها عن تنفيذ أو حتى تدارس هذا المشروع، واعتبرت أن من يروج له يسعى لتأجيج الوضع بين البلدين.