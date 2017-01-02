أخبار عاجلة

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار الأردن اليوم.. البنك الدولى: اقتصاد الأردن تأثر من تداعيات النزاع الإقليمى

Google+ Print
أخبار الأردن اليوم.. البنك الدولى: اقتصاد الأردن تأثر من تداعيات النزاع الإقليمى أخبار الأردن اليوم.. البنك الدولى: اقتصاد الأردن تأثر من تداعيات النزاع الإقليمى

>كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على ما أعلنه البنك الدولى حول أن الأردن يسير على حبل مشدود والرياح تعصف به وسط الظروف الإقليمية المحيطة.

 

وأوضحت أخبار الأردن اليوم أن البنك أكد أن الأردن الذى يقع وسط إحدى المناطق الأكثر هشاشة فى العالم، حافظ على استقراره بشكل متماسك انطلاقاً من قدرته على مقاومة التحديات وموقعه الجيوسياسى الفريد وعقده السياسى المتنوع، إلا أنه ونظراً إلى كونه عرضة للصدمات الخارجية تأثر بشكل خاص بتداعيات النزاع الإقليمى وتقلبات السلع الأولية والتحويلات فى العلاقات الجيوسياسية التى تزيد كلها من هشاشة الأوضاع فى المملكة.

 

وأشار إلى وجود مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية الناشئة التى تهدد توازن الأمن إذ قال "قد لا تكون التسوية الجيوسياسية التى تساهم فى تحقيق استقرار الأردن مستدامة".

 

فيما ركزت أخبار الأردن اليوم على كشف الأمن الأردنى أن الخلية المسلحة التى نفذت هجوم الكرك فى 18 ديسمبر الماضى، كانت تخطط لعملية كبيرة تستهدف مواقع عدة خلال رأس السنة، باستخدام قرابة 15 كيلو جرام من المتفجرات وخمسة أحزمة ناسفة.

 

جاء ذلك وفق ما أعلنه مدير الأمن العام الأردنى اللواء عاطف السعودى، مشيرا إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأمن، وقال إن 80% مما يصل المديرية من معلومات تأتى من مواطنين، وبمعدل 100 بلاغ فى الساعة، وتجرى متابعتها بدقة، وفق قوله.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر

رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر