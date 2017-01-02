أخبار الأردن اليوم.. البنك الدولى: اقتصاد الأردن تأثر من تداعيات النزاع الإقليمى

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على ما أعلنه البنك الدولى حول أن الأردن يسير على حبل مشدود والرياح تعصف به وسط الظروف الإقليمية المحيطة.

وأوضحت أخبار الأردن اليوم أن البنك أكد أن الأردن الذى يقع وسط إحدى المناطق الأكثر هشاشة فى العالم، حافظ على استقراره بشكل متماسك انطلاقاً من قدرته على مقاومة التحديات وموقعه الجيوسياسى الفريد وعقده السياسى المتنوع، إلا أنه ونظراً إلى كونه عرضة للصدمات الخارجية تأثر بشكل خاص بتداعيات النزاع الإقليمى وتقلبات أسعار السلع الأولية والتحويلات فى العلاقات الجيوسياسية التى تزيد كلها من هشاشة الأوضاع فى المملكة.

وأشار إلى وجود مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية الناشئة التى تهدد توازن الأمن إذ قال "قد لا تكون التسوية الجيوسياسية التى تساهم فى تحقيق استقرار الأردن مستدامة".

فيما ركزت أخبار الأردن اليوم على كشف الأمن الأردنى أن الخلية المسلحة التى نفذت هجوم الكرك فى 18 ديسمبر الماضى، كانت تخطط لعملية كبيرة تستهدف مواقع عدة خلال رأس السنة، باستخدام قرابة 15 كيلو جرام من المتفجرات وخمسة أحزمة ناسفة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه مدير الأمن العام الأردنى اللواء عاطف السعودى، مشيرا إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأمن، وقال إن 80% مما يصل المديرية من معلومات تأتى من مواطنين، وبمعدل 100 بلاغ فى الساعة، وتجرى متابعتها بدقة، وفق قوله.