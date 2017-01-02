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نائب «الوزراء» التركى: سيتم تمديد حالة الطوارىء بالبلاد اذا اقتضت الحاجة لذلك

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نائب «الوزراء» التركى: سيتم تمديد حالة الطوارىء بالبلاد اذا اقتضت الحاجة لذلك نائب «الوزراء» التركى: سيتم تمديد حالة الطوارىء بالبلاد اذا اقتضت الحاجة لذلك

نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش

أعلن نائب رئيس الوزراء، والناطق الرسمي باسم التركية، نعمان كورتولموش في مؤتمر صحافي بأنقرة، اليوم، أنه “سيتم تمديد العمل بحالة الطوارئ طالما اقتضت الحاجة ذلك”.

وذكر كورتولموش، أن الأمن التركي منع “248 هجومًا إرهابيًا في الفترة الأخيرة، بينما بدأت وزارة الداخلية التحقيقات بحق 347 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تقوم بالتحريض”، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

وقال كورتولموش، “لو لم تقف بعض الجهات وراء المنظمات الإرهابية وتدعمها لتم القضاء عليها خلال أسبوع واحد”، مؤكدًا على تصميم بلاده على محاربة الإرهاب ومكافحة المنظمات الإرهابية، داعياً المجتمع الدولي إلى التخلي عما وصفه بـ “السياسات الازدواجية” حيال الإرهاب.

 

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