«زراعة البرلمان» تناقش طلبى إحاطة بشأن الثروة السمكية والإرشاد الزراعى

بدأ الاجتماع الثانى للجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة طلبى إحاطة مقدمان من النائب سلامة الرقيعى، بشأن عدم الانتهاء من إنشاء وتجهيز المقر الإداري والإرشادي والمعامل التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة الجديدة، وعدم البدء فى إنشاء مبنى الإدارة الزراعية وتشغيل مبنى الإرشاد الزراعى بمدينة بئر العبد فى محافظة شمال سيناء.

ويحضر الاجتماع عدد من ممثلى وزارات الزراعة والرى، والمالية، وأعضاء لجنة الزراعة وبرئاسة النائب رائف تمراز وكيل اللجنة.

وطالب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب، وصاحب طلبى الإحاطة، بضرورة حضور وزارء الزراعة والتنمية المحلية والرى لاتخاذ القرار المناسب فى هذه القضية، علما بأن اللجنة سبق وأن ناقشت طلب الإحاطة من قبل، وأوصت بضرورة حضور الوزراء المعنيين لاتخاذ القرار المناسب.