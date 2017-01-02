الطبيعى يكسب.. استبدل مزيلات العرق وكريمات الترطيب بمواد طبيعية

كتبت آلاء الفقى

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا فى جميع المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة والجسم، مثل مزيلات العرق والشامبوهات وغيرها من المنتجات، لذا نسلط الضوء على علاجات طبيعيك تغنيك عن مزيلات العرق وكريمات البشرة تحت شعار "الطبيعى يكسب".

بالنسبة لاستخدام مزيلات العرق يمكن استبدالها بتناول عدد من الأطعمة الطبيعية التى تجعل رائحة الجسم جيدة خلال ساعات قليلة، وقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أطعمة وبعض الأعشاب تجعل رائحة الجسم جيدة دون اللجوء لمزيلات العرق وتجنبك رائحة الجسم السيئة والتى تشمل الآتى: البرتقال واليوسفى: فإنها من الفاكهة التى به حمض الستريك الذى لديه القدرة على طرد السموم والفضلات من الجسم عن طريق البراز وليس العرق، فينتج عنه رائحة جيدة للجسم.

ومن الأطعمة الأخرى التى تجعل رائحة الجسم جيدة التفاح، لأنه غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تطرد جميع السموم من الجسم، وتتغلب على الروائح الكريهة للجسم، كما أن الليمون يحتوى على فيتامين C الذى يقضى على المواد التى تؤدى إلى رائحة الجسم الكريهة.

وكما جاء فى التقرير أن الأعشاب الطبيعية كالروزمارى، تحافظ على رائحة الجسم جيدة، ويساعد على تطهير الدم، وأيضًا الزنجبيل يجعل رائحة الجسم جيدة، لأنه يعمل على إزالة السموم والفضلات من الجسم، وبالنسبة للكرفس يقضى على رائحة الجسم الكريهة، لأنه يحتوى على إنزيمات تقلل من التعرق.

أما ترطيب البشرة فيكون من خلال اتباع نظام غذائى متوازن يبطئ من عملية الشيخوخة ويرطب الجلد، ما يمنع تلف الخلايا، وحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، يشمل النظام الغذائى الآتى التوت، فإن استهلاكه بشكل منتظم يجعل البشرة رطبة وأصغر سنًا، لأنه يحتوى على مركبات الفلافونويد التى تعمل على مكافحة الشيخوخة، وبالنسبة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تحمى خلايا الجلد من الجفاف.

أضاف التقرير أن تناول الخضراوات الخضراء كالخيار والخس والكابوتشا والملوخية، تمد الجسم بالماء وتعمل على ترطيبه، كما أنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة التى تحمى الجسم من الجذور الحرة التى تسرع من عملية الشيخوخة.

أما ترطيب شعرك بشكل صحى دون اللجوء لمواد كيميائية، فمن الممكن الإكثار من الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم الخالية من الدهون والأسماك وغيرها من البروتينات التى تعزز صحة الشعر وتمنع تساقطه، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين e الذى يتواجد فى المكسرات وفيتامين أ فى الألبان، فهذا يساعد على الشعر صحى ويحافظ على إنتاج المادة الدهنية التى تحافظ على سلامة الشعر وجيدة للدورة الدموية.