وزير الرياضة: مركز شباب الجزيرة جاهز لقبول 2000 أسرة ونعمل على إنشاء فرع جديد

كتبت ندى مجاهد وأسماء عمر

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب الجزيرة جاهز لاستيعاب ٢٠٠٠ أسرة بين أعضائه، مشيرا إلى الدور الذي قامت به وزارة الشباب في تهيئة المركز الذي بات منافسا لأندية كبيرة وبأسعار مناسبة للطبقة المتوسطة.

وأعلن عبد العزيز أن الوزارة تعمل علي انشاء فرع جديد لمركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن الوزارة تسعى دائما لراحة المواطنين وإسعادهم.