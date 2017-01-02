وزير الرياضة: مركز شباب الجزيرة جاهز لقبول 2000 أسرة ونعمل على إنشاء فرع جديد

>كتبت ندى مجاهد وأسماء عمر
أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب الجزيرة جاهز لاستيعاب ٢٠٠٠ أسرة بين أعضائه، مشيرا إلى الدور الذي قامت به وزارة الشباب في تهيئة المركز الذي بات منافسا لأندية كبيرة وبأسعار مناسبة للطبقة المتوسطة.
وأعلن عبد العزيز أن الوزارة تعمل علي انشاء فرع جديد لمركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن الوزارة تسعى دائما لراحة المواطنين وإسعادهم.
من جهة أخرى، قال وزير الرياضة إنه يتمنى صعود فراعنة منتخب كرة اليد إلى المربع الذهبى فى مونديال فرنسا، مؤكدا أنه على ثقة بأن منتخب اليد سينهى الدور الأول فى المركز الأول أو الثانى فى مجموعته .
كان وزير الرياضة قد عقد جلسة مع منتخب اليد مساء اليوم لتحفيزهم قبل السفر للمشاركة في مونديال اليد بفرنسا.
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