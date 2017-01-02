اعتصام عمال "المنصورة جروب" بالمنصورة بعد إغلاق شركتهم

الدقهلية ـ محمد حيزة

اعتصم اليوم الإثنين، عشرات العمال والسائقين، من العاملين بشركة المنصورة جروب، أمام شركة الدقهلية للغزل والنسيج، والمقام فى ساحتها مقر شركة المنصورة جروب، بعد منعهم من الدخول بحجة فسخ التعاقد.

تعود تفاصيل الواقعة لفسخ شركة الغزل والنسيج، والتابعة للقطاع العام، تعاقد الإيجار بينها وبين شركة المنصورة جروب، والذى بموجبه أجرت شركة الغزل والنسيج أرض فضاء لشركة المنصورة جروب، لإقامة مخازنها بها، بعقد يستمر 9 سنوات، والذي نقضته شركة الغزل والنسيج دون سابق إنذار أو سبب مما أدى إلى إغلاق شركة المنصورة والتى يعمل بها ما يزيد عن 300 عامل وسائق وإدارى وموظف.

وحررت إدارة الشؤون القانونية، برئاسة عبد الهادى يحى محام الشركة، محضر رقم 160 إدارى، مركز المنصورة لسنة 2017، لإثبات حالة، حيث تم منع عمل شركة المنصورة جروب من دخول مقر شركتهم المؤجر، بعد قيام الشركة صاحبة الملك بفسخ التعاقد بشكل مفاجئ.

واحتج العمال على فسخ التعاقد مع شركتهم، حيث أن معظمهم يعمل بنظام اليومية، وأن عملهم ومصالحهم تعطلت، وأصبحوا فى الشارع بدون مأوى أوعمل، وتجمهروا بطريق المنصورة السنبلاوين، مطالبين وزارة الاستثمار ومكتب العمل بالتدخل لحل الأزمة، وتنفيذ بنود التعاقد بين شركتهم وشركة الغزل والنسيج.