محاكمة المتهمين في «كتائب أنصار الشريعة» غدًا

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”كتائب أنصار الشريعة”.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.