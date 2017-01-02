غدًا.. الحكم على المتهمين بخلية المتفجرات

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ، جلسة محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله فى القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة وذلك لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان لاتهامهم أيضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة إعلامياً بـ ” خلية المتفجرات “.

ويواجه المتهمون تهم تكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، والشروع في القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة.