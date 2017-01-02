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"البترول": اجتماع أسبوعى لتقييم أخطاء "كارت البنزين" قبل التشغيل الإلزامى

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"البترول": اجتماع أسبوعى لتقييم أخطاء "كارت البنزين" قبل التشغيل الإلزامى "البترول": اجتماع أسبوعى لتقييم أخطاء "كارت البنزين" قبل التشغيل الإلزامى

>كتب أحمد أبو حجر

كشف المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، عن أن هناك اجتماعا أسبوعيا بين مسئولى الوزارة والشركة المنفذة لمنظومة كروت الوقود الذكية  " كارت البنزين " لرصد حركة التعامل من خلال كروت الوقود، وأيضا للتعرف على الخطط الموضوعة لمعالجة الأخطاء التى ستظهر خلال فترة التشغيل التجريبى للمنظومة التى انطلقت صباح السبت الماضى، على مستوى الجمهورية.

 

وقال عثمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الأخطاء التى ستظهر خلال فترة التشغيل التجريبى يجب أن يتم التغلب عليها قبل أن يصدر قرارا من مجلس الوزراء بالتشغيل الإلزامى على كل المواطنين.

 

وأوضح  أن التشغيل التجريبى لمنظومة كروت البنزين تهدف إلى التعرف على المشكلات التى تواجه العمل وهل تكفى ماكينات الكروت فى المحطات، وما إذا كانت هناك أزمة فى طريقة احتساب نقاط البيع، أم هناك مشكلات فى التعامل مع الجمهور ، وهل الماكينات سريعة أم تعطل دورة العمل داخل المحطات.

 

كانت التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية لتطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود " كارت البنزين " قد انطلقت صباح يوم السبت الماضى على مستوى جميع المحافظات .

 

 


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