الحكومة والبرلمان يبحثان إطلاق جائزة مصرية عالمية على غرار "نوبل وفيصل"

كتب عبد اللطيف صبح

طالب حلمى النمنم، وزير الثقافة مجلس النواب، بدراسة إمكانية أن يكون هناك جائزة مصرية مُطلقة لا تحمل اسم الدولة يتم منحها لأى جنسية وفق شروط معينة، وأن تحمل اسم جامعة أو مجلس أعلى، وألا تحمل اسم الدولة المصرية على غرار جوائز الملك فيصل وجائزة نوبل.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و 65 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 بإشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والفنون.

كانت الدكتورة رشا إسماعيل، عضو مجلس النواب، قد اقترحت الترويج للجوائز المصرية عالميا ومنحها لأجانب من أصول مصرية، واتفق معها النائب أسامة هيكل، كما أعلن النمنم موافقته على المقترح.