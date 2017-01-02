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بالصور..تطوير وتجميل عددًا من المناطق والشوارع بمدينة بني سويف ‎

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جانب من أعمال التطوير

جانب من أعمال التطوير

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة أحمد دسوقي، عن تطوير وتجميل وتوسعة عددًا من الشوارع والمناطق بالمدينة.

وأضافت الوحدة، في بيان لها، أن المناطق التي يجري بها الأعمال تشمل توسعة وتركيب بلدورات بشارع عبدالسلام عارف وسط المدينة، وتطوير مدخل مديرية الأمن بطريق حديقة الشلال، بداية من طريق دمو لزرعها بأشجار النخيل وإنشاء مثلث أخضر علي شكل جزيرة بها.

وشارك في الإشراف علي عمليات التطوير والتجميل، المهندس سيد روبي، و المهندس علي يوسف نائبًا رئيس مدينة بني سويف، وفهمي عبدالظاهر مدير إدارة الحدائق.

من جانبة أكد أحمد دسوقي رئيس المدينة، أن أعمال التوسعة والتطوير تشمل عدد كبير من شوارع المدينة، للحفاظ علي السيولة المرورية وتجميلها لتليق بالمظهر الجمالي العام.

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