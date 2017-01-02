رئيس الوزراء يعلن: أسعار الدواء الجديدة تصدر خلال 10 أيام

قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، توصل لاتفاق مع الشركات المنتجة للدواء وهناك تحريك 15٪ من الانتاج للشركات المحلية و20٪ من انتاج الشركات العالمية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على أصناف الأدوية التى ستشهد زيادة فى الأسعار، متوقعا أن يتم إعلان القرار خلال 10 إلى 12 يومًا.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن وضع الاقتصاد المصرى طبقا لمؤسسات التصنيف العالمية، ” bمستقر”، مشيرا إلى أنه عندما يستقر سعر الصرف سيكون هناك متغيرات كثيرة فى الأسواق المصرية والاقتصاد، متوقعا أن يكون ذلك خلال ٣ أشهر، لافتا إلى أن هناك تحركا فى الاقتصاد المصرى الآن وهناك زيادة فى الصادرات وانخفاض فى حركة الواردات.

وأوضح فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الاثنين، أن الظروف الاقتصادية سوف تتحسن على المدى المتوسط، وأن الدولة تعمل الآن على التوجه بدعم المجالات الأكثر احتياجا نظرا لأنه كان هناك مجالات للدعم ما كان يحب على الدولة أن تنفق فيها، وبالتالى انهارت مجالات أخرى مثل التعليم والصحة.

وحول وضع شركات قطاع الاعمال العام، قال رئيس الوزراء: إن هناك العديد من الشركات حققت أرباح خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هناك شركات فى مجال البترول والبنوك سيتم طرحها فى البورصة، مشيرا إلى أن هناك شركات بالفعل مطروحة فى البورصة ستقوم الحكومة بزيادة نسب الطرح لهذه الشركات.

وعلق رئيس الوزراء على الانتقادات التى توجه للحكومة بسبب كثرة الاقتراض من الخارج قائلا “إن أى اقتراض من الخارج يكون له جدوى اقتصادية وأن عائدات القروض مناسبة”.