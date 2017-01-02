الجيش الأمريكى: 188 مدنيًا لقوا حتفهم فى غارات ضد أهداف تنظيم «داعش»

قال الجيش الأميركي، اليوم، إن 188 مدنيًا على الأقل، لقوا حتفهم في الغارات التي قادتها الولايات المتحدة ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا، منذ بدء العملية عام 2014.

وذكرت قوة المهام المشتركة، في التقييم الشهري للضحايا المدنيين من عمليات التحالف الأميركي ضد داعش، في بيان، إنها لا تزال تتحرى خمسة تقارير بسقوط قتلى دون قصد في أربع غارات العام الماضي وغارة واحدة في 2015، قائلة ”على الرغم من بذل التحالف جهودا فوق العادة في قصف الأهداف العسكرية بطريقة تقلل مخاطر سقوط مدنيين إلا أنه يتعذر تجنب سقوط ضحايا في بعض الحوادث”، وذلك بحسب ما ذكرته سكاى نيوز عربية.

و الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف، قد شنوا أكثر من 17 ألف غارة جوية ضد التنظيم المتطرف حتى يوم 30 ديسمبر، منها 10738 في العراق و6267 ضربة في سوريا.